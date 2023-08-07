Подмосковье 07 августа 2023, 12:50 Хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина стартовал в Подмосковье

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На арене имени Петрова в Красногорске стартовал хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина. В этом году в нем поучаствуют 12 команд мальчиков 2011 года рождения из ведущих хоккейных школ и академий из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Омска, Казани, Ярославля. Подмосковье на соревнованиях представят три команды: «Витязь», «Атлант» и «Балашиха».

Первыми на лед вышли «СКА-Стрельна» против «Витязя», а также «Динамо» против «Балашихи». В первой паре победу одержали петербуржцы, а вот во второй со счетом 5:1 подмосковная «Балашиха» разгромила московский «Динамо».

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«Было легкое волнение, это чувствовалось, ребята были скованны первый период, я их не узнавал. Благодаря вратарю нашему, Артему Маркову, который у нас состоял в игре, дал нам силы и эмоции. И ребята поверили в себя и сделали победу», — заявил главный тренер ХК «Балишиха» Андрей Петрушин.

«В чем уникальность этого соревнования... В том, что каждый год в нем участвуют абсолютно разные дети. Поэтому есть шанс выиграть кубок у любой команды», — сообщил замминистра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин.

Финальные игры пройдут 12 августа. В этот же день планируется матч между командой Легенд хоккея и командой блогеров. Ожидается, что на игру придут около двух тысяч зрителей и хоккеистов.

Турнир проводится с 2018 года. Впервые он прошел в Ледовом дворце «Армада» в Одинцове среди команд спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Московской области. В турнире приняли участие шесть команд мальчиков не старше 2007 года рождения. Первым победителем стала команда «Химик» из Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов для занятий спортом.

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