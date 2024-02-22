Подмосковье 22 февраля 2024, 20:02 Хоккейный матч между командами из Пекина и Сочи состоялся в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» победил в матче с хоккейным клубом «Сочи» в Мытищах. Команды встретились на «Арене Мытищи» в рамках регулярного сезона первенства Континентальной хоккейной лиги.

Команды «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи» сыграли пятую игру в сезоне. Китайские хоккеисты одержали победу в каждой из встрече.

Реклама

Исход матча решился в середине второго периода. В течение пяти с небольшим минут хоккеисты китайского клуба четырежды поразили ворота сочинцев. Голами отметились Спенсер Фу, Девин Броссо, Паркер Фу и Брэндон Макмиллан.

Матч закончился с преимуществом «Куньлунь Ред Стар» в четыре шайбы. Хоккеистам «Сочи» не удалось поразить ворота соперников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».