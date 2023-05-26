26 мая 2023, 18:48
Хоккеисты высадили аллею деревьев в парке «Пехорка» в Балашихе
Клуб КХЛ и именитые хоккеисты высадила аллею деревьев в Балашихе в парке «Пехорка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
Олимпийские чемпионы Александр Якушев и Юрий Ляпкин вместе с руководителями и участниками КХЛ высадили 15 кленов. Это число соответствует проведенным сезонам Лиги.
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«Это прекрасная, интересная акция. Деревья были выбраны не случайно — именно из клена делали первые хоккейные клюшки. Уже есть предложение продолжать такую традицию: после каждого следующего сезона высаживать еще по одному дереву на этой аллее», — прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.
Парк расположен возле ледового дворца «Арена Балашиха» имени Ляпкина. Отмечается, что в этом году юбилей дворца совпал с днем рождения Лиги.
«Здорово, что КХЛ отпраздновала свой день рождения, высадив деревья, я это только приветствую. Каждая такая аллея — особенная. Наверное, через несколько лет и десятилетий люди вспомнят, что были такие хоккеисты, как Якушев, Морозов, Ляпкин», — подчеркнул Ляпкин.
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