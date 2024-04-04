Подмосковье 04 апреля 2024, 15:09 Хоккеистка из Ступина выиграла золото в составе сборной Подмосковья

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Хоккеистка ступинского «Капитана» Анна Архипова сыграла за Подмосковье на всероссийских соревнованиях среди девушек до 15 лет. Команда выиграла турнир и получила золотые медали.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва имени Всеволода Боброва Анна Архипова участвовала во всех трех этапах соревнований. После победы в финале она, как и другие участницы сборной Подмосковья, получила золотую медаль.

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Команда обыграла соперников из Санкт-Петербурга (16:0), Вологодской (11:1), Свердловской (9:1), Челябинской (7:2), Нижегородской (5:1) областей. В финале девушки одолели главных конкуренток — хоккеисток из Москвы (5:3).

Сборная Московской области стала победителем всероссийского соревнования, набрав 20 баллов в общекомандном зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. 1 апреля там прошли первые массовые катания.

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