Подмосковье 18 марта 2024, 17:55 Хоккеист из Ступина установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за один матч фото: "СКА-Нева" (https://neva.ska.ru/)

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Выпускник ступинского хоккейного клуба «Капитан» Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных бросков за одну игру. В четвертом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь клуба «СКА-Нева» отразил 124 броска, пропустив одну шайбу.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории хоккейной лиги.

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Прежний рекорд принадлежал вратарю Александру Бородуле. Он отразил за один матч 107 бросков.

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