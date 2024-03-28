28 марта 2024, 15:42
Хоккеист из Подольска сделал предложение девушке на льду
Пятый открытый чемпионат памяти Дмитрия Тараева прошел в Подольске. Финальную серию турнира по хоккею среди любителей провели в три матча.
В решающем матче клуб «Родина» обыграл «Авангард» со счетом 4:2. После игры прошло еще одно знаковое событие. Защитник команды-победителя Виктор Клочков прямо на арене сделал предложение своей девушке Полине. Избранница ответила «да».
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Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Хоккей
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