Подмосковье 28 марта 2024, 15:42 Хоккеист из Подольска сделал предложение девушке на льду Пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Пятый открытый чемпионат памяти Дмитрия Тараева прошел в Подольске. Финальную серию турнира по хоккею среди любителей провели в три матча.

В решающем матче клуб «Родина» обыграл «Авангард» со счетом 4:2. После игры прошло еще одно знаковое событие. Защитник команды-победителя Виктор Клочков прямо на арене сделал предложение своей девушке Полине. Избранница ответила «да».

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Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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