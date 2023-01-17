Подмосковье 17 января 2023, 14:53 Хлебокомбинат из Сергиева Посада нарастил производство благодаря модернизации

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Хлебокомбинат Сергиева Посада создает до девяти тонн хлеба ежедневно. Таких результатов предприятие смогло добиться благодаря модернизации, которую провели после банкротства. Сейчас компания строит планы по выпуску новой продукции.

Генеральный директор комбината Арарат Царукян рассказал, что предприятие выкупили в 2020 году, а в начале 2021-го начали модернизацию.

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«Завод находился в плачевном состоянии. Но благодаря поддержке коллектива, местных властей и регионального правительства мы смогли встать на ноги. Сегодня о том, что когда-то завод переживал кризис, напоминают только статьи в новостных лентах», — поделился он.

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На хлебокомбинате полностью заменили линии и формовочное оборудование. Его стараются менять на отечественное, которое не уступает зарубежным аналогам.

Компания обанкротилась в 2019 году из-за ухода с рынка корпорации «Настюша», которая занималась сбытом продукции. У предприятия был хлеб, но не осталось точек сбыта. Нынешнее руководство старается не допустить повтора случившегося и уже наладило связь со многими розничными магазинами.

«Сегодня продукцию Сергиево-Посадского хлебокомбината можно увидеть на прилавках магазинов Москвы и почти во всех городах Подмосковья. Ведем переговоры с другими регионами. Радует, что хлеб пользуется спросом», — заключил Арарат Царукян.

Работа на заводе идет непрерывно. Первый хлеб в этом году предприятие выпустило 1 января.

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