Подмосковье 18 января 2024, 15:06 Хищные кошки встретили первую зиму в сафари-парке в Можайске

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Хищные кошки встретили свою первую зиму в Можайском парке тигров. Он открылся в начале лета 2023 года и стал домом для тигров, львов, ягуаров, пумы и леопарда.

Тигров снег и мороз не испугали, а вот остальным пришлось адаптироваться. Директор парка Дмитрий Мезенцев уверяет, что животные быстро привыкли к новым условиям.

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«Ягуары и львы — звери из теплых стран. Для них мы сделали убежища. Там есть теплый пол, обогреватели. Температура регулируется», — рассказал директор.

Дмитрий Мезенцев отметил, когда в ноябре пришли первые заморозки, ягуары не всегда выходили в большой парк и предпочитали оставаться в более теплых местах. Сейчас они уже привыкли и с удовольствием гуляют в холода. Ночью хищные кошки находятся в теплых вольерах.

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С наступлением зимы у животных изменился и рацион — им начали давать больше мяса. За время существования парка его постели тысячи туристов. Одна из них — Аля Стулишенко, которая вместе с сыном приехала из Пушкино.

«Очень здорово было увидеть диких кошек не в клетках, а на большой территории среди деревьев. Они так мило играют, прямо как котята», — поделилась эмоциями посетительница.

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Подмосковный сафари-парк, в котором открылся парк тигров, работает три года. Он является филиалом приморского сафари-парка. Именно в нем жили знаменитые всему миру тигр Амур и козел Тимур.

Расположен парк 128-м километре Минского шоссе — между Минским шоссе и деревней Клемятино. Он открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 20.00. Все желающие могут сфотографировать животных, а также понаблюдать за ними со смотровой площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков.

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