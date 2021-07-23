«Хирургическая работа». Проблемы почти 50 тысяч обманутых дольщиков решили в Московской области

Практически 50 тысяч обманутых дольщиков за 2019–2020-й и первую половину 2021 года смогли решить проблему с квартирами. Они получили либо жилье в долгостроях, либо компенсации по тем объектам, которые нельзя завершить по техническим или экономическим причинам, рассказал «360» прокурор Московской области Сергей Забатурин.

По его словам, для Московской области проблема обманутых дольщиков стоит остро в силу географического фактора и демографической ситуации. Помимо этого, регион находится в лидерах по количеству введения жилья.

Забатурин напомнил, что решить этот вопрос в Подмосковье президент РФ поручил до 2023 года — и это поручение, безусловно, будет исполнено.

«Наша задача сродни хирургической работе, потому что все должно быть решено в рамках существующего законодательства, которое реформировалось и продолжает меняться. Работа идет. Практически каждый проблемный объект долевого строительства находится под пристальным вниманием», — отметил он.

Глава надзорного ведомства отметил, что городские прокуроры выезжают на эти точки, проводят встречи с дольщиками, разъясняют им порядок решения их проблем.

«Тут мы тесно работаем вместе с муниципалитетами и с региональным правительством, Главстройнадзором. Потому что решить проблему можно только совместными усилиями», — добавил Забатурин.

По его оценке, позитивный эффект от этих усилий есть. Что касается плановых показателей на ближайшее время, то в этом году проблема с жильем будет решена у еще 20 тысяч дольщиков.