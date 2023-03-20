Подмосковье 20 марта 2023, 15:34 Хирурги из Сергиева Посада спасли 65-летнего пенсионера от ампутации ноги

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Врачи Сергиева Посада спасли ногу 65-летнему пенсионеру. Мужчина пожаловался на сильные боли и трудности при ходьбе. На его пятке образовалась трофическая язва с развивающимся некрозом тканей.

После обследования медики диагностировали терминальную стадию хронической артериальной недостаточности, то есть кровоток в ноге практически не циркулировал. Это могло привести к ампутации правой конечности до середины бедра.

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«Медлить было нельзя. Мы приняли решение провести экстраанатомическую реконструкцию: пустить кровоток вне старых рубцов, а именно вне обычного анатомического расположения сосудов», — сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.

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По его словам, хирурги взяли 20-сантиметровую вену из левой ноги. Однако этой длины было недостаточно. Поэтому врачи дополнительно установили комбинированные сосудистые шунты — специальные протезы. В итоге протяженность нового кровотока составила 60 сантиметров.

Операция длилась более четырех часов. Кровоток пустили в обход всех болезненных сосудов. Сразу после этого нога моментально потеплела и порозовела.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали. Боли в ноге прошли, и пациент вернулся к обычной жизни.

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