Хирурги из Реутова спасли пенсионера от ампутации ног | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 22:57 Хирурги из Реутова спасли пенсионера от ампутации ног

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Хирурги из Реутова успешно провели операцию мужчине — восстановили кровоток нижних конечностей. Тем самым спасли пенсионера от ампутации ног.

В хирургическое отделение Центральной городской клинической больницы Реутова обратился мужчина 66 лет с жалобами на мучительные боли в конечностях. Из-за сахарного диабета у пенсионера развился некроз. Ему грозила ампутация ног по колено. Специалистам удалось провести операцию по восстановлению кровотока. Это позволило сохранить ноги.

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«Врачи предприняли попытку восстановления проходимости сосудов с помощью микроинструментов. Суженые участки расширялись специальными баллонами, а на закрытых участках было произведена реканализация и стентирование. Другими словами, установили распорки, которые не позволяют сосуду сужаться и зарастать», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара № 1 ЦГКБ Реутова Кирилл Ветров.

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Благодаря операции по восстановлению кровотока нижних конечностей пациент не стал инвалидом и получил возможность передвигаться самостоятельно.

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