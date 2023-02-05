Подмосковье 05 февраля 2023, 19:35 Хирург из Подмосковья отправился добровольцем в зону СВО, чтобы спасать жизни военнослужащих

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Врач из Подмосковья Александр Заруднев — хирург с большим стажем. Он добровольно поехал в командировку в Луганскую область в конце 2022 года, где месяц спасал жизни российских военнослужащих.

Врач поделился, что было непросто, приходилось много работать и иногда почти не спать.

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«Врачевание — это призвание. Когда ты видишь, что реально помог человеку, исправил его недуг и он может трудиться в полном объеме, это мотивирует на дальнейшую работу», — поделился Александр.

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Хирург отмечает настрой бойцов — никто не хочет задерживаться в больничной палате, все хотят как можно скорее восстановиться и вернуться исполнять свой долг. Врач поделился, что хотел бы съездить туда еще раз.

«Сейчас у меня два сына проходят срочную службу. Поэтому это не только врачебный долг, но и отцовский», — сказал Александр Заруднев.

Недавно врач вместе с женой получил земельный участок по программе «Землю врачам», они планируют построить дом.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил орден Мужества добровольцу СВО из Пушкино.

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