Важное 01 февраля 2023, 15:42 Андрей Воробьев вручил орден Мужества добровольцу СВО из Пушкино

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Виталий Александрович — доброволец СВО из Пушкино — получил государственную награду за самоотверженность и отвагу. Орден Мужества вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил мужчину за героизм при выполнении задач.

«Мы находились на границе Донецкой и Харьковской областей в лесу. Зашли туда батальоном, выполняли задачи по выдавливанию противника лесом. Небольшим отделением заняли позиции, и в дальнейшем весь батальон перебрался в поселок, где удержали оборону», — вспомнил Виталий.

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Он ушел добровольцем почти в начале СВО и был в первой волне бойцов, перед которыми стояла задача занять освобожденные опорные пункты ВСУ одного из населенных пунктов в Харьковской области.

Сегодня по поручению Верховного главнокомандующего, нашего президента, мы собрались, чтобы в присутствии родителей — Александра Николаевича и Елены Аркадьевны — наградить Виталия Александровича. Это для меня большая честь. Андрей Воробьев

На торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Пушкино, присутствовали около 150 местных жителей и семья добровольца — отец, мать, сестра и племянник.

Губернатор напомнил, что от Подмосковья в СВО участвует несколько подразделений, в том числе отряды добровольцев БАРС.

«Отряды БАРС, — ребята опытные, боевые, слаженные, и у них очень надежные командиры. Есть и другие батальоны, которые работают в регулярных войсках», — отметил Андрей Воробьев.

Благодарность жителям и волонтерам

Подмосковье сплотилось для помощи бойцам СВО на передовой. Виталий поблагодарил всех, кто причастен к поддержке и сбору гуманитарной помощи.

Армия нас всем обеспечивает, но гуманитарную помощь привозят и от жителей. Каждая конфетка, шоколадка доходит. Очень много поддержки от наших людей, и вся она — адресная. Виталий

Губернатор подчеркнул, что правительство Подмосковья — в постоянном контакте с бойцами СВО, как и многие жители Московской области.

«Не было такого случая, чтобы я приезжал и не видел, как люди вносят свою лепту. Поэтому я хочу поблагодарить всех наших жителей Подмосковья, в том числе волонтеров», — сказал Андрей Воробьев.

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