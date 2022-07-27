Химкинская УК устранила щели в доме после жалоб жителей на сырость

В подмосковной Госжилинспекции проверили работу промышленных альпинистов, которые занимались герметизацией межпанельных швов в районе одной из квартир на улице Мельникова, 15. Работами занималась управляющая компания ООО «Высокие стандарты качества — Сервис». В итоге выяснилось, что все щели в доме были оперативно устранены.

Одна из жительниц рассказала, что ранее в ее квартиру проникали холод и сырость. Жалобу инспекторы адресовали управляющей организации, в ведении которой находится дом. Там провели осмотр квартиры и направили туда промышленных альпинистов. Они провели высотные работы и загерметизировали межпанельные швы.

«Межпанельные швы работают своего рода амортизатором панельных конструкций дома и позволяют зданию оставаться надежным и прочным. Но они особо подвержены естественному износу. Поэтому следить за их состоянием необходимо тщательно и регулярно, а устранять неисправности — своевременно и профессионально, что и было сделано в данном случае», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья из 18 округов получили в сумме почти 86,5 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги благодаря работе Госжилинспекции. Из них более двух миллионов вернули в июне — тогда большая часть пришлась на отопление в Балашихе.