Более 86 миллионов рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья из 18 округов получили в сумме почти 86,5 миллиона рублей переплаты за коммунальные услуги благодаря работе Госжилинспекции. Из них более двух миллионов вернули в июне — тогда большая часть пришлась на отопление в Балашихе.

Больше всего средств вернули жителям Ленинского, Красногорска и Егорьевска, рассказала глава ведомства Ольга Федина. Самые большие погрешности допускали в расчетах за отопление — почти 79 миллионов. На втором месте плата за обращение с ТКО — 5,5 миллиона, а на третьем — общедомовые нужды, более миллиона рублей. Еще свыше 220 тысяч вернули за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электричество.

Ольга Федина отметила, что полностью исключить ошибки тяжело, поэтому управляющие компании стараются оперативно реагировать на обращения.

«Любой сигнал от собственников УК обязана рассмотреть, проверить и исправить ошибку. Прозрачность начислений и расчетов остается одним из приоритетных направлений работы надзорного ведомства», — сказала она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации услуг в сфере ЖКХ. Такая связь с руководством муниципалитетов и региональными властями приводит к качественным изменениям, отметил он.