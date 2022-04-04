Химки вошли в топ-10 России по уровню качества городской среды

Химки оказались в десятке лидеров России по качеству городской среды. Рейтинг составили в Минстрое. Город, расположенный в Подмосковье, уступил Калининграду, Тюмени, Грозному.

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что занятое в топ-10 крупных городов России место — высокая оценка работы.

Но нам есть к чему стремиться, куда расти. При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы каждый день работаем над улучшением уровня жизни Дмитрий Волошин.

Для составления рейтинга рассчитали индекс качества среды — это показатель, измеряемый в баллах.

Учитывали состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных мест.

Все оценивали с точки зрения безопасности, экологичности, комфорта, разнообразия, современности и эффективности.

«Развиваем парки, модернизируем поликлиники, работаем с ветхим фондом, благоустраиваем дворы, ведь наша задача — современный, комфортный, благоустроенный округ, в котором хочется жить и работать», — отметил Дмитрий Волошин.

Города делили на группы в зависимости от климата: условно комфортного, а это большая часть страны, и дискомфортного — туда попали Норильск, Мурманск и ряд других.

Классифицировали города по размеру: малые — до пяти тысяч жителей, 5-25 тысяч, 25-50 тысяч; средние — 50-100 тысяч; большие — 100-250 тысяч; крупные — от 250 тысяч, и сюда входят Химки, а также крупнейшие — свыше миллиона.

Рейтинг с населением более миллиона человек возглавила Москва. Следом идут Санкт-Петербург и Казань.