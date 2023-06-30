Подмосковье 30 июня 2023, 08:51 Химки вошли в топ-10 округов Подмосковья по сбору тары через фандоматы

Читать 360tv в

Химки вошли в топ-10 округов Подмосковья по сбору вторсырья. Жители округа за год собрали на переработку через фандоматы более 230 тысяч пластиковых бутылок.

Рейтинг составила компания «РТ-Инвест».

Реклама

«Преимущество сбора тары через фандоматы в том, что в дальнейшем нет необходимости в дополнительной сортировке. <…> Собранное сразу напрямую отправляется производителю конечной продукции. Из пластиковой бутылки снова делают бутылки для напитков, из алюминиевой банки снова производят алюминиевую банку», — рассказалгенеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Сдав бутылку в фандомат, можно получить баллы. Их можно потратить на покупки у партнеров программы — «ВкусВилл», BelkaCar, «ЛитРес», UDS, «Додо Пицца», Ralf Ringer и «KION». Также баллы можно передать на благотворительность в фонды «Кораблик», «Второе дыхание» и «Дорога жизни». Сегодня в этой программе участвуют более 37 тысяч жителя Подмосковья.

Сегодня в Химках также работают контейнеры для сбора одежды, пункт раздельного сбора отходов «Мегабак авто» на заправке «Газпромнефть» и площадка по сбору крупногабаритного мусора для переработки «Мегабак» около дома № 9 на улице Машинцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».