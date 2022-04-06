Химки собрали более четырех тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Жители, предприниматели, волонтеры и депутаты из Химок отправили две партии гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Собрать удалось уже свыше четырех тонн. Сейчас готовят третью очередь товаров: одежду, питание, бытовую технику.

Глава городского округа Дмитрий Волошин рассказал, что в пунктах сбора гуманитарной помощи принимают и детское питание, обогреватели, школьные принадлежности, а также другие нужные беженцам вещи.

Важно, что химчане сплотились и помогают тем, кто оказался в непростой ситуации Дмитрий Волошин.

Товары должны быть новыми, в целой упаковке, с этикетками и действительными сроками годности. В сборе гуманитарной помощи помогают 29 волонтеров.

По поручению президента беженцам положена выплата — 10 тысяч рублей. Для этого потребуется написать заявление в управлении социальной защиты или принести документы в МФЦ.

В химкинское управление уже обратились 287 жителей ЛНР и ДНР. Из них 190 взрослых и 97 несовершеннолетних.

Как помочь?

В Химках развернули четыре пункта сбора помощи. Один из них открыли на территории баскетбольного центра «Химки» по адресу: улица Кирова, владение 27.

Второй — в Молодежном волонтерском ресурсном центре — это дом № 18Б на улице 9 Мая. Третий открыли в микрорайоне Подрезково, в доме № 2 на Железнодорожной улице.

Также пункт работает в приемной местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, дом № 12, офис № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион собрал 800 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса с конца февраля.