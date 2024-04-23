Подмосковье 23 апреля 2024, 13:57 Химки присоединятся к экологической акции «День добрых дел» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Региональная акция «День добрых дел» пройдёт в городском округе Химки 27 апреля. Для школьников проведут интерактивные мероприятия, экологические акции, а также экскурсии по музеям и предприятиям.

Культурные и познавательные мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. В центральном парке Химок организуют эко-мастерские «Природная открытка» и «Съедобная картина», концерт «Зеленая весна», а также спортивную эстафету «Стартуют все!». В «Дубках» и парке имени Величко пройдет мастер-класс «Поделки из вторичных материалов», игра «Сортируем мусор — бережём природу», а также экологические ребусы. В парках «Подрезково», «Экоберег» и Яковлево детям покажут анимационные программы «Весенние старты» и «Чайная станция».

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Кроме того, дети смогут посетить крупные химкинские фабрики и познакомятся с технологиями изготовления газировки. Для более творческих организуют поход в картинную галерею имени С. Н. Горшина на выставку «Азбука иконописи».

Ещё ребята смогут внести лепту в благоустройство округа. В Химках планируется уборка территорий возле памятников, покраска скамеек, развешивание кормушек для птиц и скворечников, расчистки школьных дворов. Планируется, что всего в акции «День добрых дел» примут участие более миллиона подмосковных школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет во всех парках региона.

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