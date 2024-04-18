Подмосковье 18 апреля 2024, 15:54 Химки передали Донбассу новую партию гумпомощи Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Региональная акция по сбору гумпомощи «Доброе дело» прошла в Химках. Жители округа собрали более 520 килограммов груза для отправки жителям Донбасса, Запорожской, Херсонской областей.

Акцию «Доброе дело» предложили школьники Подмосковья. Ее поддержал губернатор Андрей Воробьев. Организаторами выступили Министерство информационных и социальных коммуникаций региона и движение «Волонтеры Подмосковья».

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«Благодарю всех, кто присоединился к акции и не остался в стороне. Так, с начала специальной военной операции совместными усилиями активных горожан, предпринимателей, депутатов и общественников нам удалось собрать и отправить более 200 тонн гуманитарного груза от нашего муниципалитета», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Сегодня в Химках работают девять точек сбора гумпомощи. Одна из них работает каждый будний день с 9:00 до 18:00 и находится в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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