Подмосковье 30 мая 2023, 13:52 Химическая обработка обочин дорог от борщевика началась в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области приступили к химической обработке от борщевика вдоль региональных трасс. План выполнят до 10 июня.

«На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 70 гектаров, а за сезон планируем обработать чуть больше двух тысяч. Наибольший объем выполнят в Наро-Фоминске, Рузе и Можайске, где обработают около 540 гектаров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Гербициды помогут остановить рост борщевика и прекратить его дальнейшее распространение. После химической обработки дорожные службы приступят к механическому окосу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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