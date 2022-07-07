Халяльную продукцию к Курбан-байраму можно будет приобрести в 173 магазинах Подмосковья

9 июля мусульмане будут праздновать Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. Купить халяльную продукцию к столу жители Подмосковья смогут более чем в 170 торговых точках региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Жители Подмосковья смогут купить халяльную продукцию к празднику более чем в 170 торговых точках региона. Причем не только в специализированных, но и в самых обычных магазинах и супермаркетах у дома», — отметил Владислав Мурашов.

Больше всего магазинов и павильонов, где можно приобрести халяльную продукцию, расположено в городских округах Фрязино, Мытищи, Одинцовский, Раменский и Дубна.

Ранее «360» опубликовал список мест, где будут проходить праздничные богослужения в день Курбан-байрама.