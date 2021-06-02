Телеканал «360» представил новый логотип на Петербургском международном экономическом форуме. За новым лого — наши достижения и большие перемены.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько лет назад «360» начал осваивать digital-платформы и наращивать аудиторию в социальных сетях и уже превратился из регионального телеканала в кросс-медийный холдинг. Благодаря новым технологиям наш контент стал доступен большему числу зрителей, читателей и подписчиков.

С этого года наши корреспонденты снимают свои материалы на iPhone. Уход от полноценной телевизионной камеры — часть смещения телевидения в digital. Один человек с телефоном в руках заменяет привычную съемочную группу и становится полноценным автором своего контента. Так меняется и формат материла: мы рассказываем историю глазами корреспондентов. Это мобильнее, удобнее, камернее и сближает нас со зрителем.

Стенд телеканала «360» на ПМЭФ. Источник фото: телеканал «360»

Символом всех этих перемен становится новый логотип, презентация которого прошла на ПМЭФ. Прежнее лого «360°» появилось в телевизионную эпоху и было знакомо всем за счет полоски ГЦП. Мы прощаемся с ней и добавляем в логотип орбиту — отражение трансформации «360» и ориентированности на digital. Соцсети, мессенджеры, сайт и YouTube — теперь основные наши площадки.

Наш канал в YouTube в этом году получил золотую кнопку и регулярно выходит в тренды. В TikTok— свыше четырех миллионов подписчиков: это число рекордно для СМИ, и оно растет. Мы первые в России среди СМИ по общим показателям: суммарно по подписчикам, лайкам и просмотрам «360» обходит каналы коллег. У нас 439 миллионов просмотров с момента создания канала. И 11-е место в топ-20 всех каналов в TikTok в России за 2020 год.

Стенд телеканала «360» на ПМЭФ. Источник фото: телеканал «360»

Сайт 360tv.ru — один из самых посещаемых в московском регионе. Он входит в топ-3 цитируемых интернет-СМИ по версии «Медиалогии», уступая только РБК и Russia Today.

За последние полгода страница «360» в Facebook активно набирала популярность. К нам пришли больше 150 тысяч подписчиков — по их общему числу мы опередили «Эхо Москвы», РБК, Life.ru, «Известия» и «Коммерсант». А вечерние итоговые выпуски новостей собирают в трансляциях больше миллиона просмотров.

«Маленькие большие новости» — один из главных новостных аккаунтов в Instagram, число его подписчиков давно превысило миллион. В месяц общий охват постов МБН достигает 29 миллионов, а Stories — почти 38 миллионов.

«360» шагнул дальше традиционных способов вещания и теперь запущен на крупных интернет-площадках вроде «Яндекс.Эфир», ivi.ru и Megogo, начал сотрудничать более чем с 40 СМИ из разных российских городов.