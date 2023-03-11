Эксклюзив 11 марта 2023, 19:33 Густой туман не помешал фуре «Доброго дела» привезти гумпомощь из Подмосковья в Донецк Фура из Подмосковья доставили гумпомощь в Донецк в рамках акции «Доброе дело»

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Очередную партию подмосковной гумпомощи из Московской области доставили в Донецк в рамках губернаторской акции «Доброе дело». Фура доехала, несмотря на густой туман, — водитель был даже рад такой помощи от природы: украинский беспилотник не смог бы засечь машину с высоты.

Как обычно, бойцам доставили все самое необходимое, в том числе одежду, еду, термобелье. Среди груза были и маскировочные сети. Их изготавливают по довольно сложной технологии: покупают кусок специальной ткани, режут на полоски по шаблонам, а потом вплетают в рыболовную сеть.

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Сети прислали из Марфо-Мариинской обители. Они пришли в цвете «сплошная зима», а снег сошел рано, поэтому на месте их будут дорабатывать, чтобы не были заметны на поле боя.

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Несколько дней назад фура «Доброго дела» привезла гуманитарную помощь на окраину Мариуполя. Бойцам СВО доставили теплые вещи, подушки и одеяла и письма от детей, местным жителям — крупы, консервы, макароны, кондитерские изделия.