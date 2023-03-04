04 марта 2023, 22:04
Бойцам СВО и жителям Мариуполя фура «Доброго дела» привезла гуманитарную помощь из Подмосковья
Гуманитарную помощи из Подмосковья доставили в Мариуполь
Партию гуманитарной помощи из Подмосковья доставили на окраину Мариуполя в собор Архистратига Михаила. Местным жителям привезли крупы, макароны, консервы, а также кондитерские изделия. Бойцам — теплые вещи, подушки, одеяла и письма от детей.
Гуманитарный груз доставили быстро и аккуратно.
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«Утречком я подъехал, к очереди встал, очередь большущая, потом подъехали ребята „Ахмат“ на 200 Toyota, и вот они меня красиво провели, быстренько мы сюда домчали», — поделился водитель фуры «Доброго дела» Валерий Панченко.
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Особенно необходима гуманитарная помощь многодетным семьям и детям, которые потеряли родителей.
«Гуманитарная помощь очень необходима особенно деткам, многодетным семьям, в школы, детям, которые потеряли родителей одного или двух. Это большая помощь для Мариуполя», — рассказала волонтер города Елена Астрохова.
Гуманитарная помощь приехала и в Новоазовск. В первую очередь гуманитарный груз раздадут семьям военных, которые погибли на фронте. Затем вынужденным переселенцам.
По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева приехала миссия «Доброе дело». Сегодня ребята привезли в Новоазовск сладкие подарки для детей и другие продукты питания. Среди этого: конфеты, сладкие рулеты, крупы, макаронная продукция. За что большое спасибо Андрею Юрьевичу и ребятам
Василий Овчаров.
Глава администрации Новоазовского района.
Логистика в этих местах пока еще не налажена. Продукты сюда возят частники, но они подняли цены в два раза. И пока подшефные районы в тяжелой ситуации Подмосковье их не оставит.
Сейчас местные власти разрабатывают план по строительству двух оптовых баз под Мариуполем и по восстановлению порта.
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