Подмосковье 12 марта 2023, 15:09 ГУСТ направит «умные» автомобили для проверок качества уборки в Жуковском Публичное достояние

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В Жуковском проверили качество уборки территорий и обозначили главные задачи, которые стоят перед коммунальными службами. С инспекцией в округе побывала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Также в объезде приняли участие глава города Юрий Прохоров, его заместители, директор МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» Алексей Никитин, руководители УК.

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Светлана Аипова проверила качество уборки бульвара Маяковского, дворов в центре города и на Солнечной улице.

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«Основные задачи, стоящие перед муниципалитетом сейчас — это вывоз навалов грязного снега, а также уборка уплотненных снежных масс и наледи с внутридворовых проездов и пешеходной инфраструктуры», — сказала Аипова.

Она добавила, что в ближайшее время ведомство направит в Жуковский два «умных» автомобиля, оборудованных нейросетевыми камерами. Они будут патрулировать город и проверять качество уборки, нарушения будут автоматически фиксироваться в АИС МДП и передаваться профильным службам.

Ранее глава Минблагоустройства Подмосковья доложил губернатору Андрею Воробьеву, что 450 объектов благоустроят в регионе в 2023 году.

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