Подмосковье 20 марта 2024, 16:26 Гумпомощь бойцам СВО доставили от школ из 35 округов Подмосковья на склад в Балашихе Телеканал «360»

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Ценный груз привезли из 35 округов Подмосковья на центральный распределительный склад гуманитарной помощи в Балашиху. Волонтеры доставили выпечку, маскировочные сети и письма, собранные на школьной акции «Неделя добрых дел»

На «Неделе добрых дел» ученики подмосковных школ декорировали пряники, учились плести маскировочные сети и писали письма для участников специальной военной операции. Так ребята поддержали бойцов на передовой.

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«От всех образовательных организаций городского округа Коломна в рамках акции „Неделя добрых дел“ мы привезли около восьми тысяч писем, порядка шести тысяч пряники с ручной росписью и 29 маскировочных сетей», — рассказала начальник штаба «Юнармии» городского округа Коломна Ирина Слепова.

Всего подмосковные школьники передали на склад в Балашиху почти 70 тысяч писем, более 300 маскировочных сетей и почти 45 тысяч пряников. Сейчас полученный груз сортируют волонтеры.

«Все откликаются, когда есть срочные и масштабные задачи. Мы привлекаем волонтеров к небольшой разгрузке, но в основном это сортировка», — отметил директор молодежного центра «Новый свет» городского округа Балашиха Антон Орешков.

В ближайшие дни подарки от подмосковных школьников доставят военнослужащим на передовую.

Напомним, благотворительная акция «Неделя добрых дел» проходила с 11 по 15 марта по инициативе губернатора Подмосковья Андрей Воробьева.

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