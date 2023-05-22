22 мая 2023, 13:59
«Опубликуем и пожелания жителей». Губернатор Подмосковья выступит с отчетом в начале июня
Губернатор Подмосковья выступит с отчетом перед жителями в начале июня
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями в первой декаде июня. Особое внимание, как и прежде, получат адресные обращения от людей.
«В первой декаде июня, когда я буду отчитываться перед нашими жителями, перед коллегами-депутатами, мы опубликуем также мнения, пожелания жителей», — сказал губернатор на заседании областного правительства.
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Ранее Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания. Он предложил ответить на два вопроса: «Какие изменения в вашем городе вы уже заметили?» и «Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?»
Онлайн-опрос доступен на портале «Добродел» по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Андрей Воробьев
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