Подмосковье 15 декабря 2022, 08:56 «Все готовы». Губернатор Воробьев — о работе коммунальщиков в условиях снегопада Губернатор Воробьев: дорожники и хозяйственные службы мобилизовали для уборки снега Пресс-служба губернатора Московской области

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Коммунальщики Московской области готовы к борьбе со снегопадом. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью радио Sputnik.

«Сейчас снег, и вечером будет снег. И дорожники, и хозяйственные службы у нас мобилизованы», — отметил глава Подмосковья.

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В короткий срок со стихией не справиться, но помогают жители, добавил Андрей Воробьев.

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«Они сообщают, где не убрано. Это помогает прилагать усилия там, где чувствительно: около школ, тротуаров, дворов», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в начале недели, когда целые сутки шел проливной дождь, это «доставило много хлопот дорожникам и жителям».

Губернатор Воробьев привел данные полученной им с утра сводки: на дорогах региона работают 950 единиц техники. Накануне с учетом техники во дворах работали три тысячи.

Вчера снегопад, гололед и уборочная техника практически заблокировали движение автомобилей в центре Москвы. Уже утром пробки в городе достигли 10 баллов. Некоторые грузовики застряли на МКАД, поскольку не могли заехать на подъем. Департамент транспорта столицы посоветовал жителям пользоваться городским транспортом вместо личного, чтобы коммунальщики могли быстрее справиться с уборкой улиц.