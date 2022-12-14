Общество 14 декабря 2022, 13:36 ❄ Задержки рейсов, пробки и гололедица. Москву накрыли сильнейшие снегопады Жители Москвы раскритиковали работу коммунальных служб во время снегопада 14 декабря РИА «Новости»

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В ночь на 14 декабря в Москве выпало примерно 20% месячной нормы осадков в виде снега. Коммунальные службы оказались не готовы к таким погодным условиям, в итоге столица с самого утра встала в десятибалльных пробках.

Что говорят синоптики

В Москве за ночь выпало порядка 12 миллиметров осадков, в некоторых местах показатель достиг 14 миллиметров — это почти 25% месячной нормы, рассказал РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Больше всего снега выпало на юге Подмосковья, в Кашире — 24 миллиметра, или около половины всего месячного лимита осадков. Сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря», — объяснил он.

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Снегопад, по данным синоптиков, продолжится в среду, но может утихнуть к 14:00–15:00. В четверг также могут сохраняться небольшие осадки. Температура воздуха в столице опустилась до пяти градусов ниже нуля, а ночью прогнозируют минус 7–12 градусов.

С субботы, 10 декабря, в городе уже выпало 52 миллиметра осадков в виде дождя и снега — более 90% от месячной нормы, а температуры поднимались выше нулевой отметки. Теперь синоптики обещают понижение температуры, до минус 15 градусов ночью, так что москвичам посоветовали быть особенно аккуратными на улицах.

Ситуация на дорогах

С самого утра пробки в Москве достигали 10 баллов. Самые серьезные заторы наблюдались на МКАД, где большегрузы из-за большого количества снега не могли проехать подъемы на развязках, сообщил Telegram-канал «Моя Москва».

Большая часть пробок образовалась на въезде в город на Варшавском, Каширском, Можайском, Ленинградском и Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, а также на Третьем транспортном кольце.

Движение на МКАД периодически останавливают, чтобы пропустить снегоуборочную технику. Из-за гололедицы и снегопада увеличилось количество мелких ДТП.

Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале рекомендовал жителям столицы на время отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Он работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Однако не обошлось без небольших происшествий. Например, на улице Лескова в районе Бибирево на северо-востоке столицы автобусы встали в пробку из-за гололедицы.

«На просьбы не выезжать на дороги отреагировали только коммунальные службы», — шутят пользователи соцсетей в комментариях.

На западе Москвы, недалеко от станции метро «Озерная», пассажирам пришлось толкать автобус — выбраться из снежной колеи по скользкой дороге он не смог.

Жители и гости столицы возмутились обстановкой на дорогах.

«Мы сегодня автобус 20 минут ждали, потому что он застрял на предыдущей остановке, так как в горку не смог въехать… А наши доблестные коммунальщики даже не соизволили в 03:00 (в это время они обычно это делают) проехать и все почистить», — пожаловался Игорь Крылов в комментариях к одному из постов.

«Дороги встали, люди не могут попасть на работу, студенты — в институты, скорые не могут проехать по дворам», — написала Вера Моисеева.

Многие посетовали на то, что столица выделяет большие деньги на работу коммунальных служб, но те все равно не справляются со снегом зимой. По данным «Газеты.ru», в 2021–2023 годах государство направит более 13 миллиардов рублей на закупку строительно-дорожных машин и снегоболотоходного транспорта.

«По трассе 30 километров ехал и матерился всю дорогу, и это на полном приводе», — рассказал Андрей Николаенко.

«В 06:20 на востоке МКАД ни одной снегоуборочной машины. Водители двигались по накатанным ими же колеям. Бирюкову и Собянину ноль за снегоуборочные мероприятия, притом что оранжевый уровень погодной опасности был объявлен накануне вечером», — добавил Максим Романов.

По прогнозам «Яндекс.Карт», ситуация на дорогах начнет немного улучшаться с 12:00 до 15:00: в этот период интенсивность заторов снизится до восьми баллов.

Работа аэропортов

Аномальный снегопад отразился и на работе аэропортов. Росавиация заявила, что воздушные гавани работают в штатном режиме. Тем не менее известно о задержках как минимум 42 рейсов, еще девять отменили.

По информации Федерального агентства воздушного транспорта, все самолеты проходят антиобледенительную обработку, а объекты инфраструктуры оперативно чистит спецтехника.