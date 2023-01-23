Подмосковье 23 января 2023, 12:37 Губернатор Воробьев рассказал, что планирует по три поездки в неделю по округам Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о планировании минимум трех поездок в неделю по Подмосковью Телеканал «360»

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Губернатор Андрей Воробьев, как и раньше, планирует как минимум три поездки в неделю по городским округам Московской области. Цель — находить «системные алгоритмы» решения проблем и улучшения качества жизни людей. Об этом глава Подмосковья заявил на традиционном совещании с зампредами в понедельник, 23 января.

«Я в своем графике, как и прежде, планирую минимум три поездки в неделю по территориям. <…> Мы затрагиваем вопросы, которые предполагают нахождение системных алгоритмов и устранение недоразумений, чтобы повысить качество жизни, удобство и безопасность наших граждан», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Обращаясь к главам округов, губернатор отметил, что каждая его рабочая поездка, «как и сегодняшнее совещание с разбором вопросов», касается «не только Котельников, Люберец или Наро-Фоминска».

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Андрей Воробьев регулярно решает проблемы жителей во время рабочих визитов в разные городские округа. К примеру, недавно благодаря главе региона семье участника спецоперации из Павловского Посада провели в дом газ. Местный житель, охранник техникума, признался Воробьеву, что его дом не газифицирован, и уже на следующий день проблема была решена.