Подмосковье 08 июня 2023, 14:24 «Это был блестящий офицер». Полковника Кузнецова проводили в последний путь в Истре Глава Истры Витушева: светлая память о полковнике Кузнецове сохранится навсегда

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Гвардии полковник, командир мотострелкового полка Владимир Кузнецов героически погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Это был блестящий офицер и истинный патриот Отечества, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине», — подчеркнула она.

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Витушева отметила, что Кузнецов отличался высочайшей профессиональной подготовкой и умелой организацией работы. Был верен воинскому долгу и весь опыт и знания отдавал укреплению военного потенциала страны.

«Его авторитет, как командира-руководителя, был непререкаем. С него брали пример и на него равнялись», — добавила глава Истры.

Кузнецов окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокосовского, а позже — Общевойсковую Академию.

Затем продолжил службу в рядах ВС России и прошел путь от курсанта до командира полка. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью Суворова, медалью Жукова и другими государственными и ведомственными знаками отличия РФ.

«Светлая память о Владимире Викторовиче, верном сыне России, высочайшем военном профессионале, навсегда сохранится в наших сердцах. В сердцах близких и друзей, а также всех тех, кто его знал», — заключила Витушева.

Прощание с Кузнецовым прошло 8 июня. Церемония отпевания состоялась в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. Гражданскую панихиду и похороны провели на новом кладбище Истры на Аллее Героев.