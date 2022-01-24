Президентская программа капремонта школ стартовала в Подмосковье

В Московской области в рамках президентской программы проведут капитальный ремонт 328 школ. Об этих планах в ходе правительственного совещания рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«По президентской программе начат капитальный ремонт школ. У нас уже попали 328 [объектов]», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что, помимо своевременного капитального ремонта школ, в регионе также реализуется большая программа по строительству.