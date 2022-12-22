Подмосковье 22 декабря 2022, 20:39 Более 880 км региональных дорог отремонтировали за год в Подмосковье пресс-служба Минтранспорта Московской области

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Минтранс Московской области подвел итоги работы за 2022 год. Как рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик, было отремонтировано свыше 880 километров покрытия региональных дорог, по результатам голосования жителей на портале «Добродел» заменили около 310 км полотна на 86 участках.

Алексей Гержик напомнил, что в Подмосковье четвертый год реализуется комплекс мероприятий в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги», а также региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения».

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«В части обеспечения безопасности дорожного движения, я часто отмечаю, что мы работаем комплексно и на опережение, за счет чего показатель смертности в ДТП в регионе снижается, по итогам 11 месяцев число погибших сократилось на 10%», — сообщил Алексей Гержик.

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пресс-служба Минтранспорта Московской области

В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году произвели ремонт в 48 городских округах. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» дорожные службы заменили почти 310 километров покрытия на 86 участках дорог в населенных пунктах, сельских и городских дорогах. Более 90 километров полотна обновили с применением нового асфальта на дорогах в черте городов.

пресс-служба Минтранспорта Московской области

Также в рамках мероприятий по повышению безопасности на дорогах в этом году применили одну из эффективных мер — разделили встречные потоки, обустроив 50 километров тросового ограждения.

пресс-служба Минтранспорта Московской области

Также министр транспорта добавил, что аварийные и опасные участки дорог прогнозируются с помощью специального программного обеспечения «Аналитического модуля БДД». За год в регионе обустроили 7,5 тысячи катафотов, модернизировали и установили новые 150 светофоров, оборудовали подсветкой свыше 1,7 тысячи пешеходных переходов, построили 60 километров тротуаров и обустроили 600 новых пешеходных переходов в местах, где жители обычно переходят проезжую часть.

пресс-служба Минтранспорта Московской области

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