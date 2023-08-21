Подмосковье 21 августа 2023, 12:37 Губернатор Воробьев назвал реновацию одним из приоритетов в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Программа комплексного развития территорий важна не только для расселения аварийного жилья, но и для экономики в целом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании назвал это одним из приоритетов работы регионального правительства.

«Мы можем расселять больше ветхого аварийного жилья. Я очень надеюсь, что те проекты, которые рассматриваем персонально, будут заметны для большего количества людей в дальнейшем. Это является, безусловно, нашей приоритетной задачей», — сказал глава региона.

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Губернатор заявил, что расселение аварийного жилья даст важное преимущество — возможность более активно реализовывать программу комплексного развития территории, или реновации. Губернатор объяснил, что доступность меняет скорость и экономику.

Андрей Воробьев также объявил, что в Подмосковье завершилось благоустройство почти всех платформ МЦД-3. Это позволит сделать проезд удобней и дешевле.