Подмосковье 18 августа 2023, 17:35 Еще 19 тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе с начала года Мособлгаз

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С начала года 19 тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе. Таким образом, более 45 тысяч жителей региона получили топливо. Всего в этом году к газу подключат 30 тысяч домов.

По программе социальной газификации в Подмосковье бесплатно подводят трубы газопотребления к границам земельных участков. Для того чтобы провести топливо внутри участка, необходимо заключить комплексный договор с «Мособлгазом». Предварительный расчет стоимости работ можно рассчитать с помощью калькулятора.

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Отмечается, что на данный момент по программе построили свыше четырех тысяч новых газопроводов. В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что заключить договор можно в офисе «Мособлгаза» или онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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