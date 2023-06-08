Важное 08 июня 2023, 15:35 Губернатор Подмосковья: «10 лет назад наш президент поручил мне заботиться о регионе и людях» Андрей Воробьев назвал общение с жителями ключевой задачей в работе губернатора

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Регулярное общение с жителями — один из ключевых элементов работы, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, это основная задача областной команды.

«Еще 10 лет назад, когда я только заступал на пост губернатора Московской области, президент поручил заботиться о регионе, о людях, которые здесь живут. Сейчас каждая поездка, каждый разговор с жителями — это один из ключевых элементов моей работы и всей нашей команды», — подчеркнул Воробьев.

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Он добавил, что время всегда рождает новые жизненные вызовы, решать которые важно сообща.

«Вместе мы их преодолеем, потому что от этого зависят не только строительство дорог, домов, социальных объектов, работа поликлиник и больниц, но и наша Победа», — заключил глава Подмосковья.

Фото: Константин Семенец

В среду, 7 июня, он выступил с большим ежегодным обращением к жителям. Андрей Воробьев сообщил, что «Подмосковье — это люди, прежде всего». Он поблагодарил всех, кто вносит лепту в развитие региона.

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