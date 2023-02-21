Подмосковье 21 февраля 2023, 14:08 Детский сад в микрорайоне Красная Горка в Люберцах построят к лету

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Строительная готовность детского сада в микрорайоне Красная Горка в Люберцах составила 53%. Его планируют открыть летом 2023 года, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся 60 человек и три единицы техники. Они ведут фасадные работы, монтируют коммуникации и устанавливают окна. Строительство ведут за счет средств инфраструктурного кредита.

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В здании обустроят групповые с игровой зоной, спальней и буфетом, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и другие помещения. Территорию благоустроят и озеленят, на ней появятся игровые и спортивные площадки и теневые навесы.

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Всего в 2023 году в Подмосковье построят 13 детских садов и девяти городских округах.

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