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    10 декабря 2021, 09:11

    Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье погибшего депутата Зафирова

    Екатерина Шамина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования по случаю гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова при ДТП в Подмосковье.

    Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье погибшего депутата Зафирова

    «Ночью погиб наш депутат Эвклид Герасимович Зафиров. Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказал Воробьев.

    Соболезнования принес и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича Зафирова. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию», — написал Брынцалов в Instagram.

    Депутат Зафиров находился в Toyota Camry со своим другом. В 23:06 9 декабря машина столкнулась с фурой Renault на 65-м километре автодороги М5 «Урал».

    Эвклид Зафиров с 1997 по 2002 год занимал должность генерального директора «Коломенского завода РТИ», а с 2002 по апрель 2021 был гендиректором в «ИЛИОС». В мае 2021 года он стал председателем совета директоров «Коломенского завода резиновых технических изделий». В Мособлдуму прошел от партии «Единая Россия».