СМИ написали о гибели депутата Мособлдумы Зафирова при ДТП в Подмосковье

Смертельная авария произошла на М-5 «Урал» в Раменском. По данным телеканала РЕН ТВ, в ДТП погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров и его друг.

По информации канала, депутат с приятелем находились в Toyota Camry, когда столкнулись с фурой Renault.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что авария произошла еще в 23:06 в четверг на 65-м километре автодороги М-5 «Урал». Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Зафирову 60 лет. Он с 1997 по 2002 год занимал должность генерального директора ОАО «Коломенский завод РТИ», а с 2002 по апрель 2021 был гендиректором в ООО ММП «ИЛИОС». Зафиров в мае 2021 года стал председателем совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий». В Мособлдуму прошел от партии «Единая Россия». Об этом написал РБК.