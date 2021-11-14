Губернатор Подмосковья сказал о новом всплеске вакцинации от коронавируса в регионе

В Московской области уровень вакцинации от коронавируса остается высоким. Ковидные ограничения работают. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Вакцинация в очередной раз показала всплеск, потому что те ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Я очень надеюсь, что те, кто до сих пор отрицает вакцинацию, одумаются, потому что они представляют угрозу здоровью других людей», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что около 650 заболевших ковидом находятся в больницах региона под ИВЛ.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, оба компонента прививки уже получили 3 905 552 жителя Московской области — это 68,4% населения региона. Подмосковные медики выявили 556 077 случаев COVID-19 с марта прошлого года. От последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 9456 человек.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась с приходом осени. Чтобы остановить рост заболеваемости, российские власти решили ввести жесткое ограничение: на этой неделе правительство передало в Госдуму законопроект о QR-кодах о вакцинации на транспорте и в общественных местах.