Губернатор Подмосковья рассказал о дорогах, которые появятся в регионе до конца года

В сентябре в Мытищах запустят движение по путепроводу на улице Фрунзе. А всего в Подмосковье до конца года будет сдано 11 дорожных объектов. Об этом на заседании с подмосковным правительством заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Это дорога к Шереметьево, западный объезд к городу Электроугли, подъезд к школе в Электрогорске и к детскому реабилитационному центру в Подольске. Важно уложиться в срок», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что часть запланированных объектов уже сдали. Это обход Коломны, Путилковское шоссе и развязки в Химках и Солнечногорске.

Также до конца года проведут работы по реконструкции участков трасс М5, М1, М3, путепровода в Чехове и моста в Рузе.

«Прошу глав территорий сопровождать эти проекты. Нам очень важно, чтобы дорога была доступна для жителей», — призвал Андрей Воробьев.

Отдельно губернатор отметил работы по строительству дороги между Москвой и Казанью, которая станет частью коридора Европа — Западный Китай.

Участок трассы М5 «Урал» пойдет в обход поселков Октябрьский и деревни Островцы Раменского городского округа. Цель проекта — перевести транзитный транспорт с территории населенных пунктов на мост через Москву-реку. Движение по переправе будет двухполосным в обе стороны. Андрей Воробьев отмечал, что трасса М5 имеет стратегически важное значение для экономики Подмосковья. Он просил подрядчиков не снижать темпы работ, чтобы сдать объект вовремя.