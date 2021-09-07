Мост на трасе М-5 «Урал» в Раменском частично откроют в декабре. Он станет частью масштабного проекта

Строительство обхода поселка Октябрьский и моста через Москву-реку идет полным ходом. Проехаться по новой дороге можно будет уже в декабре этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, чем важен именно этот объект.

Дорога стратегического значения

Сейчас идет строительство нового участка М-5 в обход поселка Октябрьский и Островцы. Здесь появится мост через Москву-реку. Цель проекта — вывести транзит из населенных пунктов и ускорить движение по трассе. Работы по мосту планируется завершить в декабре 2021 года — будет открыто двухполосное движение в обе стороны.

«Для нас, для Подмосковья, эта дорога имеет стратегическое значение и для качества жизни, и для развития экономики. Все, что касается Жуковского, Люберец, Раменского, аэропорта, все связано с М-5 „Урал“. Коломна, Бронницы — все это имеет принципиально важное значение. Поэтому очень рассчитываем, что в срок сдадите», — отметил губернатор во время разговора со строителями.

Он выразил надежду, что М-5 «Урал» получится сдать досрочно, так как темп работы очень важен.

«Вы знаете, что президент поддержал масштабную реконструкцию М-5 «Урал». Обход Октябрьского — он оскомину набил. Потому что из Жуковского нужно было ехать то час, то два — не рассчитаешь. После реконструкции время должно сократится до 20 минут. Это небо и земля», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также рассказал, что сейчас идет модернизация улицы Туполева, которая проходит между Раменским и Жуковским.

Часть большого объекта

Директор реконструкции трассы М-5 «Урал», начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Астахов рассказал, что уже в декабре этого года мост будет частично открыт.

«Этот мост является частью большого объекта, который называется „Обход Октябрьского“. На трассе М-5 „Урал“, которая начинается от Москвы, от МКАД, этот участок идет с 19-го по 37-й километр. Этот мост, по которому будет открыто движение в декабре текущего года, является частью обхода», — сказал Астахов.

По его словам, без этого моста никакого открытия по всему участку быть не может. Участок непростой, потому что насыщен инфраструктурой. Однако этот мост ждут все, кто устал от пробок. Любая стройка, тем более такое сооружение, по словам Астахова, всегда приносят пользу людям и стране.

В декабре дорогу откроют так, чтобы водители не испытывали трудностей с передвижением. Ввод всего участка запланирован на 2023 год.

Чем важна трасса «Урал-5»

Развитие транспортного узла федеральной дороги М-5 «Урал» включает в себя строительство и реконструкцию участка с 19-го по 28-й километр, а также увеличение полос до пяти. Оно осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также сюда входит строительство обхода поселка Октябрьский с мостом через Москву-реку. Мост будет состоять из четырех полос в обоих направлениях. Помимо этого, развитие М-5 «Урал» включает в себя строительство дороги на участке Ульянино — Непецино с 66-го по 87-й километр с четырехполосным движением. Весь участок достроят в 2023 году.

В рамках реконструкции ведется строительство надземного и пяти подземных пешеходных переходов. Помимо этого, устанавливаются локальные очистные сооружения и акустические экраны.