Губернатор Подмосковья раскрыл, как принималось решение о строительстве детской больницы в Красногорске

Президент России Владимир Путин поддержал строительство детской больницы в Красногорске в самый разгар пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда я был на приеме у президента, очередное письмо было про госпиталь. И был это самый разгар ковида в 2020 году. Я говорю: „Владимир Владимирович, ну, наверно, это письмо я, может быть, попозже, после ковида хотел вам показать“. Он говорит: „Что это?“ Я говорю: „Это детский госпиталь, клиника, которая должна быть в Подмосковье, и нам очень важно ее построить. Но она очень дорогая, она стоит порядка 15 миллиардов рублей“», — поделился глава региона.

Путин забрал письмо и написал вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы она поддержала строительство больницы. Также губернатор Подмосковья в телеэфире отметил, что детская медицина в регионе вышла на новый уровень.

На днях Андрей Воробьев, Татьяна Голикова и известный врач Леонид Рошаль заложили первый камень в основание Московской областной детской больницы, которую построят в Красногорске. В ней будет 28 отделений.