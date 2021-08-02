Губернатор Подмосковья призвал сделать платежи за газ понятными для людей
Ежемесячный платеж за обслуживание газового оборудования должен быть понятным для жителей Подмосковья. Каждый человек должен знать, за что он платит, заявил губернатор Андрей Воробьев.
«Еще одна тема в контексте газификации — это ежемесячный платеж, который происходит в целях безопасности, мониторинга газового оборудования. Здесь еще раз обращаю внимание, Евгений Акимович [Хромушин, зампред правительства Подмосковья], на стандартизацию услуги, чтобы каждому человеку было понятно, за что и почему он платит», — сказал Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что еженедельно «Мособлгаз» проводит брифинги по этому вопросу. Он попросил продолжать работу «доходчиво и настойчиво».
«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы людей обирали какие-то недобросовестные компании. Недобросовестная компания — это та, которая берет деньги, а ее никто никогда не видел. Ни мастера, ни специалиста, который контролирует то или иное газовое оборудование: котел, бойлер или плиту», — добавил Воробьев.
Накануне в пресс-службе Министерства энергетики Московской области напомнили, что специалисты «Мособлгаза» с июня провели встречи с жителями более 40 городских округов по вопросу социальной газификации.