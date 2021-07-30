Жителям 40 городских округов Подмосковья объяснили, как проводят газ по президентской программе

По Подмосковью идет социальная газификация. Специалисты «Мособлгаза» постоянно проводят встречи с жителями. На них сотрудники компании объясняют, как к участкам подводят газ по президентской программе. С июня встречи провели более чем в 40 округах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

С того момента, как стартовала программа «Социальная газификация», жителям Подмосковья объясняют процедуру подключения. Сотрудники «Мособлгаза» провели три тысячи встреч более чем в 40 округах.

Мероприятия проводят 90 специалистов из «Мособлгаза». Они помогают жителям рассчитать стоимость комплексного договора и заключить его, рассказывают о графиках подключения и подсказывают, какое оборудование лучше приобрести.

«Наши работники ежедневно, с утра до вечера, в выходные дни, — для удобства жителей — проводят встречи, на которых подробно рассказывают о программе. Главная их задача — не оставить у жителей вопросов по социальной газификации, уделить внимание каждому отдельному случаю и каждому человеку», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Московской области по президентской программе уже подключили к газу 430 домов, в которых проживает более тысячи человек.

В августе «Мособлгаз» будет проводить газ сразу в 300 селах и деревнях Московской области. До конца года в регионе завершат работы по газификации в 1113 населенных пунктах. Всего голубое топливо придет в дома к 107 тысячам человек.