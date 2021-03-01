Губернатор Подмосковья призвал сделать нормой досрочную сдачу переездов и дорог

В Подмосковье традиционно строится очень много дорог и социальных объектов. Сейчас в регионе хотят не просто сдавать их вовремя, но и заканчивать работы досрочно. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством.

«У нас есть амбиция, а если проще сказать — необходимость научиться строить все эти объекты не просто своевременно, а досрочно. Это все реально», — сказал губернатор Подмосковья.

По словам Воробьева, поставленных целей можно достичь, если подходить процессу с умом и опираться на профессиональных подрядчиков, которых в регионе много.

«У нас есть масса примеров и строительства школ, и строительства мостов, в частности, в Дубне. Репинская развязка, Трехгорка. Многие объекты мы сдали досрочно. Важно, чтобы это не было эпизодом, а стало совершенно нормальной ситуацией, нормой, когда объекты сдают досрочно», — добавил глава Московской области.

В начале февраля министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что за семь лет в регионе построили 158 дорожных объектов протяженностью 866 километров. В планах на 2021 год — строительство еще 100 километров дорог.