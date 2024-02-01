Важное 01 февраля 2024, 11:28 Губернатор Подмосковья поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Сегодня 15 лет со дня интронизации патриарха Кирилла — он стал главой Русской православной церкви в 2009 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предстоятеля РПЦ за преданность избранному им пути и поздравил с годовщиной события.

«Вот уже 15 лет вы с честью несете возложенное на вас высокое и ответственное служение, вкладывая все силы и душу в сохранение православных традиций», — сказал глава Подмосковья.

Реклама

Андрей Воробьев поблагодарил патриарха, отметив, что словом и делом он прививает жителям нравственные идеалы, способствует «воспитанию молодого поколения в любви к родине».

Ваши мудрость, духовность, преданность избранному пути стали примером многим людям, а молитвенная помощь — своевременной поддержкой в сложных жизненных обстоятельствах. Андрей Воробьев

Подмосковье славится большим количеством намоленных мест, памятников истории и духовной культуры.

«Я хотел бы выразить вам особую благодарность за неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать неизменной помощи Божией, доброго здоровья и благополучия», — сказал Андрей Воробьев.

Патриарха поздравил президент и поблагодарил предстоятеля РПЦ за все его труды на протяжении 15 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».