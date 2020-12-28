Губернатор Подмосковья поручил завершить ковидные выплаты медикам до конца года

Все медики Подмосковья, которые работали с коронавирусными пациентами, должны получить дополнительные выплаты. Перечислить им деньги за декабрь и ноябрь необходимо до конца года. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще одна важная оперативная тема: мы должны до конца года по всем нашим медикам завершить выплаты, доплаты и за ноябрь, и за декабрь Андрей Воробьев

Губернатор призвал финансовый блок серьезно и внимательно отнестись к этому поручению. Он поручил убедиться, что «каждый врач, каждый специалист, средний медицинский персонал получил предназначенные для них выплаты».

«И заработную плату, и доплаты. Все, что связано с этой темой, является сегодня предельно важным и актуальным», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В ответ на это поручение министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что все медики, которые работали с ковидом и не получили деньги за какой-либо месяц, получат их до 29 декабря.

Медицинским работникам Московской области, которые занимаются коронавирусными пациентами, уже выплатили 22 миллиарда рублей, причем девять из них выделили из федерального бюджета. В пресс-службе Мособлдумы рассказали, что доплаты получают более 77 тысяч медиков региона.