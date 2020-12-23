Более 22 млрд рублей выплатили подмосковным медикам, работающим с COVID-19

Медицинским сотрудникам Подмосковья, работающих с ковидом, уже выплатили 22 миллиарда рублей. Доплаты получают более 77 тысяч медиков региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на конференции РИАМО подвел итоги работы областного парламента в этом году.

Он отметил, что во время пандемии медикам назначили стимулирующие выплаты. На эти цели ушло 22 миллиарда рублей. из них девять миллиардов выделили из федерального бюджета.

«„Президентские доплаты“, по 484 постановлению сохранены, более того, на федеральном уровне принято решение, что они будут продлены до конца 2021 года», — уточнил Брынцалов.

Врачи стационаров получают по 47 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 23553 рубля, младший медицинский персонал — 14 131,8 рубля.

Врачам скорой помощи выплачивают 37 684,8 рублей, среднему медицинскому персоналу — 18 842,4 рубля, младшему медицинскому персоналу — 9 421,2 рубля.

Врачам, которые лечат пациентов амбулаторно выплачивают 37,6 тысячи рублей, среднему медицинскому персоналу — 18,8 тысячи рублей, младшему медицинскому персоналу — 9,4 тысячи рублей.

Врачи, которые работают в стационарах с пациентами с COVID-19, ежемесячно получают доплату в размере 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 25 тысяч рублей.

Также медики получают региональные доплаты.